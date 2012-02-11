Кабмин разрешил отдать в концессию почти все угольные шахты

Кабинет министров Украины утвердил перечень государственных угледобывающих предприятий шахт, которые могут передаваться в концессию.

Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина №71 от 11 января 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале вечером в четверг.

В перечень включены 85 государственных шахт и шахтоуправлений, что составляет около 95% всех угледобывающих активов госсектора.

Правительство поручило Министерству энергетики и угольной промышленности, а также центральным и местным органам исполнительной власти продолжить работу по определению гособъектов ТЭК, которые могут предоставляться в концессию.

Госшахты, внесенные в перечень, разделены на три группы: шахты, на которых возможно внедрение современных технологий производства и которые необходимо модернизировать (81 объект); разрезы и шахты, которые являются бесперспективными и подлежат закрытию (5 объектов); объекты незавершенного строительства или законсервированные объекты, которые могут быть достроены (2 объекта).

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2011 г. снизили добычу угля менее чем на 0,1% - до 38,431 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.