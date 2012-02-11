Из-за массы снега обрушилась крыша школы

9 февраля в Управление МЧС в Житомирской области поступило сообщение о том, что в селе Барвиновка Новоград-Волынского района из-за массы снега обрушилось 60 кв. м крыши учебного корпуса Барвиновской общеобразовательной средней школы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате обрушения никто не пострадал. Угроза другим строительным конструкциям отсутствует. Материальные убытки устанавливаются. Данное событие на учебный процесс не повлияло.