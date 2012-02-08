В Севастополе на шестилетнего мальчика упала бетонная плита

На строительной площадке в Севастополе из-за падения бетонной глыбы погиб мальчик.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 7 февраля в 16.30 в оперативно-координационный центр Управления МЧС в Севастополе поступило сообщение о том, что в Ленинском районе города на мальчика 6-7 лет упала бетонная конструкция, в результате чего он погиб.

По предварительным данным, дети игрались на площадке у дома, на котором проводились ремонтные работы. Во время игры дети сдвинули бетонную глыбу, которая упала на одного из мальчиков.

Свидетель происшествия вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть мальчика.

Около 18.00 с помощью автомобильного крана спасатели подняли бетонную конструкцию и извлекли тело погибшего.

Милиция и прокуратура проводят расследование по факту гибели ребенка.