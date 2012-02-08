Прокурор считает, что горсовет Полтавы необходимо расформировать

Прокурор Полтавской области Андрей МИРОНОВ считает, что городской совет Полтавы необходимо расформировать. Об этом прокурор заявил на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, прокуратура выносит на решения горсовета Полтавы многочисленные протесты.

«Я думаю, что Верховной Раде нынешний Полтавский городской совет стоит расформировать... Мне не понятно, каким образом можно установить право собственности решением сессии. Это право устанавливается соответствующими договорами или решением суда, но не решением сессии», - сказал А.МИРОНОВ.

Он подчеркнул, что прокуратура уважает всех депутатов Полтавского городского совета, но хотела бы, чтобы правовая культура депутатов была выше.

«Мы будем тщательно изучать все решения городского совета и горисполкома, ведь все эти документы должны соответствовать нормам законодательства. Сейчас идет целая цепь судебных исков и решений по коммунализации рынков городскими властями», - сказал прокурор Полтавской области.

А.МИРОНОВ считает, что обращение в Верховную Раду о роспуске горсовета должны сделать общественные организации и полтавчане, которые избрали депутатов горсовета.

Недавно идею о возможном досрочном прекращении полномочий нынешнего состава Полтавского горсовета высказал Виталий НИКИПЕЛОВ, заместитель экс-мэра Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО, осуждая решения горсовета по центральному продовольственному рынку, когда депутаты пересмотрели решение своих предшественников о продаже земли под этим рынком.

Полтавский горсовет передал 15 рынков в аренду коммунальному предприятию "Полтавасервис" (Полтава). При этом горсовет заключил с "Полтавасервис" договор аренды земли под рынками на 5 лет. Мэр Полтавы Александр МАМАЙ считает, что все рынки должны быть коммунальными.

Всего в Полтаве 27 рынков, на которых работают около 10 тыс. предпринимателей.