36 населенных пунктов в Одесской области сидят в темноте

В южных районах Одесской области из-за урагана обесточены 36 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Одесской области, в частности, от повреждений ветром линий электропередач пострадала, в частности, треть жителей Измаила: упали две опоры высоковольтной линии, питающей значительную часть города.

Городской голова Измаила Андрей АБРАМЧЕНКО сообщил УНИАН, что к ликвидации аварий и восстановлению энергоснабжения привлечены все аварийные бригады предприятий энергоснабжения.

В соседнем райцентре Сарата спасатели МЧС обнаружили на водонапорной башне ледяную сосульку весом около 4 тонн, представлявшую угрозу для местного населения. Мощными водяными струями пожарные сняли опасную глыбу с башни.

Между тем, сотрудники гидрометеоцентра Черного и Азовского морей прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в южных районах: хотя сила ветра ослабнет, температура воздуха может ночью существенно понизиться - в некоторых населенных пунктах до 23 градусов мороза.

По словам помощника начальника облМЧС Майи ГРИНЬКО, для оказания помощи в эти морозные дни малоимущим и лицам без определенного места жительства спасатели развернули на территории Одесской области 93 пункта обогрева, в которые с 27 января обратилось свыше 5 тыс. человек.