Против экс-мэра Гурзуфа возбудили третье уголовное дело

Прокуратура Крыма возбудила против бывшего мэра южнобережного поселка Гурзуф Виктора ГАМАЛЯ очередное уголовное дело, теперь он подозревается в злоупотреблении служебным положением, в результате которого бюджет поселка понес 1,5 млн. грн. убытков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Такую сумму взыскал в судебном порядке инвестор, перед которым не выполнялись обязательства по вине председателя поселка», - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, первое дело против В.ГАМАЛЯ возбудили в октябре 2010 года, подозреваемый находился в розыске и был задержан в апреле 2011 года в Киеве, а потом арестован на время следствия.

Во второй декаде декабря 2011 года Алуштинский горсуд приговорил В.ГАМАЛЯ и экс-землеустроителя поссовета, которые обвинялись в незаконном выделении коммерческой фирме 1,3 га земли с расположенными на участках берегоукрепительными сооружениями, к 4 годам тюрьмы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года. При этом суд постановил взыскать с них 1,5 млн. грн. ущерба, нанесенного в результате строительства эллингов.

Второе дело против В.ГАМАЛЯ было возбуждено по подозрению в отчуждении 0,4 га земли стоимостью 400 тыс. грн.

В третьей декаде декабря Центральный райсуд Симферополя постановил взять экс-мэра под стражу.

В.ГАМАЛЬ руководил Гурзуфом с 2002 по ноябрь 2010 года.