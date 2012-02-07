В Киеве отметили лучших педагогов профтехобразования
«Благословен, учитель мой, будь!»
Свыше 450 педагогов со всех профессионально-технических заведений столицы и гостей собрались в Киевском городском доме учителя на традиционное торжественное мероприятие «Благословен, учитель мой, будь!».
По итогам работы в 2011 году названы лучшие педагоги профессионально-технических заведений города. В конкурсе были определены победители в таких номинациях:
• История.
• Информатика и информационные технологии.
• Профессионально-техническое образование людей с особыми потребностями.
• Правовое и патриотическое образование в профессионально-технических учебных заведениях.
• Лучшая мастерская по профессии «Столяр», «Парикмахер», «Портной-закройщик».
В разных номинациях награждены: 15 мастеров производственной учебы; 15 преподавателей, чьи ученики одержали в борьбе победу в олимпиадах по общеобразовательным предметам; 20 педагогических работников, которые одержали победу в межрегиональных конкурсах на лучшего в профессии, лучший учебный кабинет или мастерская.
А вот лучшим учебным заведением профессионально-технического образования в 2011 году по результатам мониторингового исследования названо Межрегиональное высшее профессиональное училище связи г. Киева.
«Столичная власть сегодня предметно заботится о профтехобразовании, прилагает много усилий для его совершенствования. Вы – настоящие таланты», – отметила начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера Горюнова в поздравительном слове.
Перед педагогами выступили ученические коллективы художественной самодеятельности профессионально-технических учебных заведений столицы и Киевского дома художественного и технического творчества.
Официальный портал киевской власти