В Киеве отметили лучших педагогов профтехобразования

Свыше 450 педагогов со всех профессионально-технических заведений столицы и гостей собрались в Киевском городском доме учителя на традиционное торжественное мероприятие «Благословен, учитель мой, будь!».

По итогам работы в 2011 году названы лучшие педагоги профессионально-технических заведений города. В конкурсе были определены победители в таких номинациях:

• История.

• Информатика и информационные технологии.

• Профессионально-техническое образование людей с особыми потребностями.

• Правовое и патриотическое образование в профессионально-технических учебных заведениях.

• Лучшая мастерская по профессии «Столяр», «Парикмахер», «Портной-закройщик».

В разных номинациях награждены: 15 мастеров производственной учебы; 15 преподавателей, чьи ученики одержали в борьбе победу в олимпиадах по общеобразовательным предметам; 20 педагогических работников, которые одержали победу в межрегиональных конкурсах на лучшего в профессии, лучший учебный кабинет или мастерская.

А вот лучшим учебным заведением профессионально-технического образования в 2011 году по результатам мониторингового исследования названо Межрегиональное высшее профессиональное училище связи г. Киева.

«Столичная власть сегодня предметно заботится о профтехобразовании, прилагает много усилий для его совершенствования. Вы – настоящие таланты», – отметила начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера Горюнова в поздравительном слове.

Перед педагогами выступили ученические коллективы художественной самодеятельности профессионально-технических учебных заведений столицы и Киевского дома художественного и технического творчества.

Официальный портал киевской власти