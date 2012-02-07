ЧП в Крыму: 30 тысяч человек остались без света
18:46, 07 февраля 2012Общество
2647 0
Скорость ветра - до 30 метров в секунду
В Крыму около 30 тысяч жителей 32 сел остались сегодня без света из-за повредившего провода шквалистого ветра, скорость которого достигает 30 метров в секунду.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского управления МЧС.
Электроснабжение пропало в ряде населенных пунктов Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов.
Ликвидировать аварии на линиях электропередач пытаются 20 бригад электриков.
"Штормовой ветер и снежные заносы на автодорогах создают трудности в работе аварийных бригад", - добавили в МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter