ЧП в Крыму: 30 тысяч человек остались без света

В Крыму около 30 тысяч жителей 32 сел остались сегодня без света из-за повредившего провода шквалистого ветра, скорость которого достигает 30 метров в секунду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского управления МЧС.

Электроснабжение пропало в ряде населенных пунктов Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов.

Ликвидировать аварии на линиях электропередач пытаются 20 бригад электриков.

"Штормовой ветер и снежные заносы на автодорогах создают трудности в работе аварийных бригад", - добавили в МЧС.