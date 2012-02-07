В России ввели кастрацию для педофилов

16:04, 07 февраля 2012
Общество
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И пожизненное заключение для рецидивистов

Госдума РФ во вторник, 7 февраля, приняла в третьем чтении президентский закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов и химическую кастрацию.

 Также законом запрещается условное осуждение за насилие над ребенком младше 14 лет.

 Следует отметить, что в России официально впервые в уголовное законодательство введен термин "педофилия".

 РИА "Новости"

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