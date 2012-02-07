В России ввели кастрацию для педофилов

Госдума РФ во вторник, 7 февраля, приняла в третьем чтении президентский закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов и химическую кастрацию.

Также законом запрещается условное осуждение за насилие над ребенком младше 14 лет.

Следует отметить, что в России официально впервые в уголовное законодательство введен термин "педофилия".

РИА "Новости"