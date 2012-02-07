В Луганской области арестовали организаторов нелегальной копанки

Суд города Свердловска Луганской области арестовал троих организаторов нелегальной копанки на неработающей шахте им. Володарского.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр ЗАЙЦЕВ, на заседании суда, которое состоялось 6 февраля, для них избрана мера пресечения - содержание под стражей на время следствия. В настоящее время они находятся в Луганском СИЗО.

«Следствие определит степень причастности каждого из них к организации нелегальной добычи угля на этом участке», - сказал А.ЗАЙЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, утром 2 февраля в стволе неработающей шахты им. Володарского в Луганской области возник пожар. В это время там находилось 4 человека.

Прокуратурой города Свердловска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 ч.2 Уголовного кодекса Украины («нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения»), которое взято на особый контроль прокуратурой области.

Одному 30-летнему горняку Алексею СЫТНИКОВУ удалось спастись из горящей неработающей шахты.

Прокуратура переквалифицировала уголовное дело по факту пожара на бывшей шахте с ч. 2 ст. 240 на ч. 4 ст. 240 УК Украины, как незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное общеопасным способом.

3 февраля правоохранители задержали в порядке ст. 115 УПК Украины одного организатора незаконной добычи неработающей шахте им. Володарского. Им оказался 34- летний местный житель.

4 февраля спасатели обнаружили одного погибшего в стволе копанки, после чего прекратили поисковые работы.

Это вызвало возмущение родственников шахтеров, и 7 февраля горноспасательные работы по поиску двух горняков возобновились.