17-летняя девушка бросилась под поезд

Недалеко от железнодорожного вокзала пгт Крижополь Винницкой области 17-летняя девушка бросилась под маневровый поезд и погибла.

Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.

За сообщением, 6 февраля недалеко от железнодорожного вокзала смт Крижополь девушка совершила самоубийство, бросившись под маневровый поезд, который на небольшой скорости проходил через станцию Крижополь. Девушка скончалась на месте.

Установлено, что погибшей оказалась 17-летняя жительница с. Сербы Кодымского района Одесской области, учащаяся одного из местных учебных заведений.

Проводятся дальнейшие следственные действия для установления причины и обстоятельств суицида.