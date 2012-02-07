Королевская: официальная инфляция занижена в пять раз

«Мы берем пересчет размеров заработных плат и пенсий на контроль, и требуем жесткого реагирования со стороны парламента, вплоть до отставки Кабинета министров».

Об этом в комментарии журналистам по завершении Согласительного совета в парламенте заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Показатель инфляции в 4,6%, которые декларирует правительство АЗАРОВА, – не соответствует реалиям и, по меньшей мере, в 5 раз занижен. Поэтому необходимо сделать пересчет размеров заработных плат и пенсий. Мы берем это на контроль, и требуем жесткого реагирования со стороны парламента, вплоть до отставки Кабинета министров», – отметила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, нынешнее правительство неадекватно и непрофессионально оценивает реальные угрозы для украинской экономики, поскольку власть сконцентрировали исключительно на выборах. «Уничтожается экономическая стабильность в стране. Власть не заинтересована в развитии украинской экономики, чтобы люди себя чувствовали стабильно. Сегодня политики сконцентрировались на выборах. И если в дальнейшем «мириться и ничего не делать» в данной ситуации – это приведет к экономическому краху и дефолту Украины. Этого допустить сегодня нельзя, потому что заложниками в этой ситуации станут люди», – подчеркнула депутат.

Напомним, на заседании Согласительного совета Н.КОРОЛЕВСКАЯ требовала заслушать в парламенте информацию правительства Николая АЗАРОВА о состоянии социально-экономического развития за 2011 год, а также создать специальную комиссию по подготовке Программы антикризисных мероприятий. Она зарегистрировала в парламенте соответствующие проекты постановлений №9788 и №9606.