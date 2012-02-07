На Буковину переселят зубров из Винницы

В Национальный природный парк «Вижницкий» в Черновицкой области переселят двух зубров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, согласно специальному разрешению министерства, сейчас проводится подготовка для переселения самки и самца зубра из Винницкой области, где завершена инвентаризация Уладовской субпопуляции зубра европейского.

По данным экспертов, численность стада Уладовской субпопуляции остается стабильной и насчитывает 94 особи. Плотность животных на территории лесничества – три особи на тысячу гектаров.

Таким образом, Уладовская субпопуляция достигла оптимального уровня, что позволяет регулировать численность поголовья путем переселения в другие, пригодные для обитания вида, угодья.

*** Зубр европейский в количестве 6 особей был завезен в Винницкую область с Волыни около тридцати лет назад. Численность субпопуляции постепенно росла.

Ареал распространения составляет около 32 тыс. га, но в последние годы площадь, где обычно находится стадо, составляет около 12 тыс. га. Плотность животных на протяжении года на отдельных территориях является непостоянной и зависит от кормовой базы.