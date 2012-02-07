Оператор сгорел в разлившейся нефти

6 февраля на Яблуновской установке комплексной подготовки нефти вблизи села Выришальное Лохвицкого района Полтавского вследствие разгерметизации технологической емкости произошел разлив и возгорание нефтяной смеси на площади около 20 кв. м.

Как сообщает Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в результате пожара погиб 42-летний оператор установки.

Еще двое рабочих (35 и 38 лет) получили ожоги лица и рук и были госпитализированы.

Обстоятельства пожара выясняются.