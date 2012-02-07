Оператор сгорел в разлившейся нефти
01:33, 07 февраля 2012Общество
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Трагедия на Полтавщине
6 февраля на Яблуновской установке комплексной подготовки нефти вблизи села Выришальное Лохвицкого района Полтавского вследствие разгерметизации технологической емкости произошел разлив и возгорание нефтяной смеси на площади около 20 кв. м.
Как сообщает Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в результате пожара погиб 42-летний оператор установки.
Еще двое рабочих (35 и 38 лет) получили ожоги лица и рук и были госпитализированы.
Обстоятельства пожара выясняются.
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