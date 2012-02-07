Около 2 тысяч тернопольчан служили в Афганистане

В Подволочиске Тернопольской области сегодня открылся мемориальный комплекс участникам боевых действий в Афганистане.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, комплекс размещен в Парке славы.

Участие в торжествах приняли представители власти области, района, Союза ветеранов Афганистана.

«Почти 2 тысячам наших земляков выпала на долю служба на чужой земле. 46 молодых ребят не вернулись с той войны домой, двое пропали без вести. За этими скупыми цифрами и строками – слезы и отчаяние, разочарование и боль, печаль и ужас. Не заживить временами душевные раны многих семей», – сказал во время открытия комплекса председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

Построен комплекс по инициативе союза ветеранов Афганистана при поддержке областной и районной власти, общественности и меценатов.