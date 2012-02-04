В Запорожье с понедельника в школы возвращаются ученики 5-11 классов

В Запорожье в понедельник, 6 февраля, возобновятся занятия в школах для учащихся 5-11 классов.

Как сообщил УНИАН директор департамента образования и науки, молодёжи и спорта Запорожского городского совета Владимир КУЗЬМЕНКО, «с 6 февраля занятия для учащихся 5-11 (12) классов в школах Запорожья, ранее приостановленные из-за погодных условий, будут возобновлены. Вызванный резким похолоданием перерыв в учебе школьников младших классов пока продолжается: учащиеся 1-4 классов возобновят обучение по особому распоряжению».

По его словам, основанием для соответствующего распоряжения может стать повышение температуры выше «порогового уровня», составляющего для учащихся младших классов – «-20», тогда (для учащихся старших классов – «-24».

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в связи с резким ухудшением погодных условий на территории Запорожской области и прогнозируемым похолоданием до «-30» были приостановлены занятия во всех 119 общеобразовательных учебных заведениях Запорожья. В целом по области с 1 февраля приостановили работу 613 школ (около 154 600 учащихся) и 37 дошкольных учреждений.