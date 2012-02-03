На Харьковщине четыре села сидят без света

Вчера в 21.24 в с. Геевка Змиевского района Харьковской области из-за аварии вышла из строя электроподстанция, в результате чего были обесточены 4 села, где проживает 977 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работают бригады облэнерго.

Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.