На Харьковщине четыре села сидят без света
08:59, 03 февраля 2012Общество
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Вчера в 21.24 в с. Геевка Змиевского района Харьковской области из-за аварии вышла из строя электроподстанция, в результате чего были обесточены 4 села, где проживает 977 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работают бригады облэнерго.
Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.
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