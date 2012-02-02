В Керченском проливе застряли 3 судна

Из-за аномальных холодов замерз Керченский пролив. В районе бухты Булганак у берегов Крыма льды заблокировали три судна.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС Крыма, в ледяных торосах стоят судно "Вега-2", направлявшийся в российский порт Ейск сухогруз "Апач" (оба под флагом Мальты) и сухогруз "Гурон" - пока неизвестно, кому принадлежит. Капитаны на постоянной связи с берегом, по их сообщениям, суда в исправном состоянии, средства жизнеобеспечения экипажей работают в обычном режиме.

В связи с образованием ледяного покрова в Керченском проливе полностью прекращено паромное сообщение, сообщила пресс-служба Республиканского комитета Крыма по транспорту и связи. Работа переправы была приостановлена еще 26 января из-за шторма и сильного ветра в проливе, но накануне в сторону порта "Кавказ" был отправлен пробный рейс парома. Однако сегодня ртутный столбик упал до 15-17 градусов, и пролив замерз. "Движение здесь полностью закрыто льдами, ждем улучшения погодных условий, пока сохраняется морозная и безветренная погода", - отмечает пресс-служба.

В связи с резким похолоданием в украинских портах объявлена ледовая кампания до 15 февраля. Для прохождения через льды суда будут собирать в караваны, и дальнейшее их следование будет осуществляться только с ледоколом.

В плотном ледовом покрове Одесский торговый порт. "Постоянно ведется очистка акватории от ледяных торосов", - сообщила пресс-секретарь порта Елена ГИРЯЕВА.

Замерз и обмелевший за осень Дунай, в котором глубина в ряде мест достигла 2 метров. Постоянно ведется очистка от льда акваторий портов Измаила, Рени, Усть-Дунайска.