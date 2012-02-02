Завтра еще будут морозы, объявлено штормовое предупреждение

На 3 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Украинский гидрометеоцентр МЧС Украины, 3 февраля на территории Украины сохранится очень холодная погода с температурой ночью 25-30° мороза, в северных и западных областях местами 32°, днем 16-21° мороза.

В южной части и в Закарпатье ночью ожидается 20-25°, днем 8-13° мороза. На Южном побережье Крыма ночью 6-9° мороза, днем около 0°. Без осадков, только днем на Правобережье местами пройдет небольшой снег.

На дорогах гололедица.

Ветер будет преобладать северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, днем на юге местами порывы 15-20 м/с.

3 февраля в горах Крыма существует опасность схода снежных лавин.

В г. Киеве и столичной области сохранится очень холодная погода. В Киевской области ночью 25-30° мороза, местами 32°, днем 16-21° мороза. В Киеве ночью 25-27°, днем 17-19° мороза. Без осадков, только во второй половине дня возможен небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.