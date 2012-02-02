На Луганщине горит шахта

В Луганской области в селе Павловка горит ствол закрытой шахты им. Володарского, в котором находятся 4 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, в шахте проводились работы по незаконной добыче угля.

В 6 утра 2 февраля в местную милицию поступило телефонное сообщение о задымлении в стволе, которое переросло в пожар.

В настоящее время проводятся оперативные работы по ликвидации пожара в вентиляционном стволе и принимаются меры по поиску людей.

Прокуратурой города Свердловска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 ч.2 Уголовного кодекса Украины («нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения»), которое взято на особый контроль прокуратурой области.