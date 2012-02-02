Янукович сменил прокурора, защищающего права журналистов
08:16, 02 февраля 2012Общество
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заменил заместителя генерального прокурора Евгения БЛАЖИВСКОГО другим заместителем - Виктором ЗАНФИРОВЫМ в составе межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов
Об этом говорится в распоряжении главы государства, размещенном на его официальном сайте.
Кроме того, Президент ввел в состав межведомственной рабочей группы руководителя Управления по вопросам коммуникаций Администрации Президента Украины Дарью КОСОЛАПОВУ.
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