Янукович сменил прокурора, защищающего права журналистов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заменил заместителя генерального прокурора Евгения БЛАЖИВСКОГО другим заместителем - Виктором ЗАНФИРОВЫМ в составе межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов

Об этом говорится в распоряжении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Кроме того, Президент ввел в состав межведомственной рабочей группы руководителя Управления по вопросам коммуникаций Администрации Президента Украины Дарью КОСОЛАПОВУ.