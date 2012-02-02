HRW отмечает ухудшение ситуации в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает ухудшение ситуации в Украине для журналистов и правозащитников.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в мире в 2012 году, обнародованном на сайте организации.

“Несмотря на законодательные реформы, в 2011 году происходило ухудшение ситуации для журналистов и СМИ, гражданские активисты сталкивались с угрозами со стороны властей, как представляется – в связи с их деятельностью”, - отмечается в докладе.

Организация отмечает, что нападения на журналистов хотя и не имеют массового характера, однако часто остаются безнаказанными. Так, в докладе приводятся случаи с журналистом Анатолием ШАРИЕМ, которому 13 июля 2011 года неизвестные прострелили лобовое стекло автомобиля, редактором газеты “Новости Донбасса” Алексеем МАЦУКОЙ, входную дверь квартиры которого неизвестные завалили мешками с цементом, установили рядом похоронный венок и подожгли дверь.

Кроме того, организация отмечает, что так и не было раскрыто дело об исчезновении в августе 2010 года главного редактора “Нового стиля” Василия КЛИМЕНТЬЕВА, а слушания по делу об убийстве Георгия Гонгадзе проводились в закрытом режиме.

В докладе также приводится пример харьковской телекомпании АТН, сигнал которой без объяснения причин был запрещен для вещания, а в сентябре были отключены от трансляции еще два харьковских телеканала – “Фора” и А/ТВК, транслировавшие новости АТН.

Кроме того, как отмечает Human Rights Watch, в августе 2011 года в результате непрозрачного конкурса остались без частот несколько региональных телеканалов, в том числе “9 канал”, “Черноморское ТВ” и “3 студия”.

Международная правозащитная организация также напоминает о ситуации вокруг координатора Винницкой правозащитной группы Дмитрия ГРОЙСМАНА, которому еще в 2010 году было предъявлено обвинение в распространении порнографии и который на время подготовки доклада продолжал находиться под подпиской о невыезде.

Как отмечает Human Rights Watch, лишь благодаря международному давлению удалось не допустить необоснованного принудительного психиатрического обследования правозащитника Андрея БОНДАРЕНКО в декабре 2010 года.