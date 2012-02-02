Глава комитета Госдумы РФ: Украине будет дешевле договориться с Россией

Украине дешевле договорится с Российской Федерацией по ценам на газ, чем перевести свои ТЭЦ на уголь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета Госдумы по энергетике Иван ГРАЧЕВ сказал в ходе видео-моста Москва – Киев на тему: «Будущее угольной отрасли в России и Украине».

«Потребуются ни миллиарды, а десятки миллиардов долларов, если попытаться отказаться от российского газа и перевести все это на уголь», - сказал И.ГРАЧЕВ.

По его словам, реализовать эти планы можно лет за десять и потратить порядка 100 млрд. долл.

«Надо ли это делать, тратить 10 лет и мучиться?», - сказал И.ГРАЧЕВ.

При этом он подчеркнул, что экологические проблемы при традиционном сжигании угля около крупных городов чрезвычайно серьезны.

«Проще договориться по сетям на троих: Европа, Россия и Украина, с тем, чтобы в обмен на доступ к украинским получить по нормальным ценам российский газ», - сказал И.ГРАЧЕВ.

Он подчеркнул, что всегда был сторонником создания именно трехстороннего консорциума. Если будет достигнута договоренность между Украиной и РФ, то будут оставаться политические риски и возможность пересмотра в случае прихода новой власти в Украине.

«Подключение Европы гарантирует эту ситуацию и с точки зрения модернизации и железного управления этой системой, и ее надежность для всех трех сторон», - сказал И.ГРАЧЕВ.

Он также отметил, что вступление Украины в Таможенный Союз позволит получить внутрироссийскую цену на газ.

При этом И.ГРАЧЕВ заверил, что не стоит сомневаться в запасах российского газа.

По его словам, Россия ежегодно может добывать его около 650 млрд. куб. м до 2030 года без иностранных технологий, исключением является освоение Арктического шельфа.

И.ГРАЧЕВ считает, что Европа потребует в условиях отказа от использования АЭС много дополнительного газа.

«Европа порядка 100 млрд. куб. российского газа еще потребует», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров до 27 миллиардов кубометров.