Милиция рассматривает две версии смерти журналиста

Одесская областная милиция рассматривает две версии гибели 29-летнего киевского журналиста Евгения Дикого, которого 30 января утром нашли мертвым на побережье Аркадии, сообщает газета "Сегодня" (№ 23 от 1 февраля).

"Это несчастный случай или самоубийство. В любом случае, здесь нет криминальной составляющей", - цитирует газета слова сотрудника пресс-службы Управления внутренних дел Одесской области Владимира ШАБЛИЕНКО.

Между тем, сотрудники издания "Лига.net", где работал Е.Дикий, заявили о намерении провести собственное расследование причин гибели журналиста.

В то же время мать погибшего призналась, что сын звонил ей прямо перед трагедией. "Звонок был около 3 часов ночи. Женя сказал, что находится в Одессе, на пирсе. И добавил: "Здесь такой шторм, такой ветер. Вот, послушай". После этого сказал: "Осталось только шаг сделать", - и связь прервалась... Возможно, его смыло волной, недоброжелателей у него не было. О поездке в Одессу сын обмолвился другу Сергею. Мол, едет к какой-то девушке", - сказала мать журналиста.

Как сообщал УНИАН, 30 января утром в Одессе на берегу пляжа в Аркадии было обнаружено тело журналиста информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ Е.Дикого. Его тело прибило морской волной к берегу.

По данным милиции, при погибшем обнаружено два паспорта (гражданина Украины и заграничный) и редакционное удостоверение, деньги, мобильный телефон. По словам сотрудников милиции, наличие такого набора личных вещей говорит о том, что скорее всего, не было и ограбления. Причину смерти выясняет судмедэкспертиза.

Е.Дикий - редактор новостей рубрики «Столица» на портале ЛІГА.net, работал в агентстве с октября 2011 года. Редакционных заданий, связанных с поездкой в Одессу, он не получал и в командировку в этот город не направлялся - ни в минувшие выходные, ни когда-либо ранее.