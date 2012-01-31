В киевской милиции говорят, что файлообменник ЕХ.ua не трогали
18:10, 31 января 2012Общество
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Мол, не имеют к этому никакого отношения
В столичной милиции заверяют, что не имеют никакого отношения к закрытию украинского файлообменного сайта ЕХ.ua.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
«Столичная милиция не имеет никакого отношения к этому», - подчеркнули в столичном милицейском главке.
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