В киевской милиции говорят, что файлообменник ЕХ.ua не трогали

18:10, 31 января 2012
Общество
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Мол, не имеют к этому никакого отношения

В столичной милиции заверяют, что не имеют никакого отношения к закрытию украинского файлообменного сайта ЕХ.ua.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

«Столичная милиция не имеет никакого отношения к этому», - подчеркнули в столичном милицейском главке.

 

 

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