В киевской милиции говорят, что файлообменник ЕХ.ua не трогали

В столичной милиции заверяют, что не имеют никакого отношения к закрытию украинского файлообменного сайта ЕХ.ua.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

«Столичная милиция не имеет никакого отношения к этому», - подчеркнули в столичном милицейском главке.