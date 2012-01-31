Прокуратура взялась за СИЗО Симферополя

Сотрудники прокуратуры Крыма, генеральной прокуратуры Украины и департамента государственной пенитенциарной службы начали проверку соблюдения законов в Симферопольском следственном изоляторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Крыма Вячеслав ПАВЛОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«С понедельника наши коллеги работают вместе с нами по проверке соблюдения законов в симферопольском СИЗО. В пятницу мы проведем совещание по этому вопросу и готовы будем проинформировать, что посмотрели за неделю», - сказал он.

По информации прокурора, ранее в регионе против сотрудников учреждений пенитенциарной системы возбудили 10 уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, весной 2011 года милиция задержали трех работников симферопольского изолятора по подозрению в организации вывоза на машине «скорой помощи» вора по кличке Ариец из СИЗО в ресторан в Симферополе для встречи с севастопольским криминальным авторитетом.