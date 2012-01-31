Во время каникул в школах Киева проведут энергоаудит

В связи с резким похолоданием в столичных школах объявили о временной приостановке занятий. По поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, во время этих вынужденных каникул в помещениях школ проведут обследование и энергетический аудит. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак во время объезда столичных школ с целью проверки температуры подачи теплоносителя в учебные заведения, сообщает портал киевской городской власти.

«14 школ имеют проблему разбалансировки системы отопления, а в помещениях 47 школ температурный режим не соответствует определенной норме лишь в отдельных классах. В связи с похолоданием мы объявили каникулы в школах, поэтому будет время для выявления основных недостатков в работе систем отопления и принятия ряда решений для улучшения ситуации», - сказал Александр Мазурчак.

Первый заместитель председателя КГГА осмотрел лицей № 293, что на улице Милославской, 7 в Деснянском районе города.

«Если бы к отопительному сезону здесь была бы промыта и подготовлена ​​система, утепленные окна, теплоноситель, который подается в школу (температурой 96 ° С) полностью бы обеспечивал ее обогрев. Так как данные работы не были выполнены своевременно, сегодня температура в некоторых классах не соответствует нормам. Мы сможем исправить эту ситуацию после того, как проведем обследование и энергоаудит», - отметил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.