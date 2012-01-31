В Херсоне сгорели 4 маршрутки

В Херсоне сегодня ночью сгорели 4 маршрутки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, сегодня, 31 января, в 2 часа ночи на ул. Железнодорожной в Суворовском районе Херсона горели 4 маршрутки - «Богдан» А092,; «I-VAN»; и два автомобиля «БАЗ» А079.

На тушение пожара выезжали два расчета пожарной части МЧС в Херсоне.

Причина возгорания и убытки устанавливаются.

Кому принадлежали указанные транспортные средства - пока не сообщается. В то же время, в оперативной сводке о происшествиях за сутки, распространенной Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, указано, что маршрутки горели по адресу ул. Железнодорожная, 8, где находится коммунальное предприятие "Херсонкоммунтранссервис".

Однако не исключено, что это были маршрутки других автоперевозчиков, которые находились на «ночном отстое» на территории КП.

Как сообщила позже пресс-служба мэрии Херсона, возгорание маршруток произошло в боксе указанного предприятия и причина загорания - короткое замыкание.

Также в сообщении мэрии отмечается, что по факту загорания на КП "Херсонкоммунтранссервис" начато служебное расследование.