Четыре горняка заблокированы в шахте «Артемугля»

Сегодня, 31 января, в 9.30 на шахте им. Румянцева государственного предприятия «Артемуголь» по пласту К7 «Александровский» горизонта 970-1090 метров произошло внезапное обрушение пород верхней части лавы, в результате чего в лаве заблокированы 4 горняка.

Об этом УНИАН сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности со ссылкой главного технического инспектора труда при Горловском территориальном комитете ПРУП Владимира МАМЗЕРА.

Согласно сообщению, в момент обрушения в лаве работали 11 шахтеров, 7 горняков вывели на поверхность. Согласно предварительному осмотру травм и повреждений у них нет.

4 горняка оказались отрезаны от выхода. К ним нет подхода ни с верхней части лавы, ни с нижней.

На предприятии силами горноспасательной службы Украины совместно с лучшими забойщиками шахты ведутся поисково-спасательные работы.

По состоянию на 11.30 с заблокированными шахтерами удалось установить звуковую связь. Спасатели пробиваются к ним сразу с двух направлений.

Работа шахты временно приостановлена.