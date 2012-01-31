С 1 февраля закрываются школы в Киеве

С 1 февраля 2012 года у столичных школьников, студентов училищ и техникумов, а также коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации начинаются вынужденные каникулы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, временную приостановку занятий в образовательных заведениях объявили в связи с понижением температуры в Киеве. Ведь по прогнозам Гидрометцентра уже в среду показатели термометров достигнут 28° С с отметкой минус. Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ накануне подписал соответствующее распоряжение.

«Нам природа устроила экзамен, который мы обязательно должны выдержать и сдать с положительной оценкой. Едва завершились снегопады, как ударили морозы. Давно уже не было такого, чтобы температура снижалась к -28 градусов по Цельсию. Поэтому мы вынуждены будем отпустить всех наших детей, из школ и ПТУ, и они будут отдыхать по меньшей мере до понедельника», – сообщил А.ПОПОВ.

Согласно соответствующему распоряжению, занятий в школах не будет до 5 февраля, впрочем, по словам председателя КГГА, если морозы не спадут за неделю – каникулы продолжат. В то же время, А.ПОПОВ поручил председателям районных госадминистраций на протяжении этих дней выполнить все необходимы работы, чтобы обеспечить учебные заведения столицы бесперебойным теплом и горячим водоснабжением.