В Киеве задержали 27 человек, которые напали на участников мирного шествия

Вчера вечером около 21-го часа работники милиции задержали 27 вооруженных лиц возле станции метро «Арсенальная» в Киеве, которые совершили нападение на участников мирного шествия по случаю чествования памяти героев Крут - представителей ВО «Свобода».

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент произошел, когда участники мирной акции проходили по площади Арсенальная.

В этот момент, как отметили в милицейском главке, около 30 человек, вооруженных цепями, капами, ножами и другим холодным оружием, лица которых были завязаны шарфами, пытались совершить драку, выкрикивая «Фашизм не пройдет!». Однако стражи порядка предотвратили инцидент.

В столичном главке сообщили, что представители ВО «Свобода» имели все разрешительные документы на проведение акции. Относительно задержанных хулиганов, доставленных в Печерский райотдел милиции, то их возраст составляет от 15 до 22 лет.