В Хмельницком с понедельника остановят занятия в школах

С понедельника, 30 января, в школах Хмельницкого приостанавливается учебный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Сергей МЕЛЬНИК в пятницу.

Согласно документу, временно прекращаются занятия в 1-4-х классах в условиях низкой температуры (-20 градусов по Цельсию).

В случае снижения температуры до -24 градусов по Цельсию не пойдут в школу и ученики 5-11-х классов.

Кроме того, в детсадах запрещены прогулки малышей при температуре ниже -16 градусов по Цельсию и скорости ветра 3-7 м/с.