В Хмельницком с понедельника остановят занятия в школах
10:33, 28 января 2012Общество
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Для 1-4 классов
С понедельника, 30 января, в школах Хмельницкого приостанавливается учебный процесс.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Сергей МЕЛЬНИК в пятницу.
Согласно документу, временно прекращаются занятия в 1-4-х классах в условиях низкой температуры (-20 градусов по Цельсию).
В случае снижения температуры до -24 градусов по Цельсию не пойдут в школу и ученики 5-11-х классов.
Кроме того, в детсадах запрещены прогулки малышей при температуре ниже -16 градусов по Цельсию и скорости ветра 3-7 м/с.
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