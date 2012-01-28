Детсады будут работать при любых морозах

Министерство образования и науки, молодежи и спорту Украины выражает обеспокоенность по поводу соблюдения температурного режима в дошкольных учебных заведениях и проведения прогулок с детьми дошкольного возраста в связи с предстоящим похолоданием на всей территории Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

В ведомстве напоминают, что, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в дошкольных учебных заведениях прогулки на улице допускаются при температуре не ниже минус 16 градусов по Цельсию (для старших детей – минус 20 градусов по Цельсию) и скорости ветра не выше 3-7 м/сек, но при условии 5 слоев одежды на ребенке, из них верхним слоем должно быть зимнее пальто или шуба. Однако длительность прогулок сокращается.

Температура воздуха в помещениях дошкольных учебных заведений должна быть: в игровых, приемных первой группы раннего возраста не меньше 23 градусов по Цельсию; в игровых, приемных второй группы раннего возраста и первой младшей группы – 22 градусов по Цельсию; групповых, раздевалках дошкольных групп: второй младшей, средней, старшей и подготовительной – 21 градусов по Цельсию; температура воздуха в спальнях: ясельных групп – 21 градусов по Цельсию, дошкольных групп – 19 градусов по Цельсию; температура воздуха в залах для музыкальных и гимнастических занятий – 19 градусов; буфетных – 16 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении с понедельника, 30 января, каникул для учащихся средних учебных заведений в связи с ожидаемым резким снижением температуры в Украине.

Как сообщил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, «Минобразования уже подготовило приказ. И если там температура будет ниже 20 градусов, то идем на каникулы. Дети – это святое».

При этом дошкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.