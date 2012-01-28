Киевляне не хотят в армию

В ряде регионов Украины и, в частности в Киеве, молодые люди не желают идти на воинскую службу по контракту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник Главного управления оборонного и мобильного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Владимир АСКАРОВ.

Он отметил. что “есть проблемы с контрактниками, в частности, в Киеве, поскольку средняя заработная в Киеве вдвое больше, чем зарплата контрактника, поэтому из столицы нашего государства на контракт фактически не идет ни один молодой человек”. При этом отметил, что регионы, где менее высокая заработная плата, “являются поставщиками военнослужащих по контракту”.

В.АСКАРОВ отметил, что МОУ такая ситуация “не очень удовлетворяет”. “Нас это не очень удовлетворяет, поэтому мы хотим иметь в качестве военнослужащих все же военных, имеющих соответствующий уровень образования, соответствующий уровень здоровья, стремятся развиваться, получить высшее образование”, - добавил он.

При этом отметил, что МОУ пытается все-таки заинтересовать молодых людей к службе в армии по контракту, в частности, для “контрактников” предусмотрена учеба в вузах за счет Минобороны. Генерал-лейтенант отметил, что “мы триста мест ежегодно выделяем для этой категории и они могут через службу на контракте идти заочно учиться, получать высшее образование, а затем идти или на “гражданку” или продолжать службу в армии, но уже в другом качестве”.

По данным сайта Минобороны, “воинская служба по контракту это: достойна профессиональная специальность - специальная боевая подготовка; военное обучение; участие в международном миротворческом процессе”.

Также сказано, что военнослужащим предоставляется “денежное обеспечение, в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет, после надбавки в декабре 2010 году составляет по меньшей мере от 1100 грн. для только что призванного контрактника и до 2500 грн для контрактников, имеющих за плечами несколько лет службы в Вооруженных силах Украины”. Кроме того сказано, что предоставляется контрактникам - форма; медицинское обслуживание и жилье, “во многих воинских частях построены целевые общежития для военнослужащих по контракту. Условия проживания: два человека в комнате, есть санузел, кухня”. Также отмечено: “Возможное проживание за пределами воинской части, в собственном жилье”.

Среди перспектив: “возможность бесплатной учебы в высших военных учебных заведениях по гражданской специальности, при условии подписания второго контракта”, а также “постепенный карьерный рост”.