Азовское море поднялось до критической отметки

В Херсонской области из-за повышения уровня воды в Азовском море прервано автосообщение с четырьмя селами.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в связи с приходом северного циклона в акваторию Азовского моря и усилением ветра до 25-30 м/с, уровень воды в море поднялся до критических отметок. Как следствие, вода попала на автодорогу областного значения «Геническ – Стрелково» в районе проливов Тонкий и Промоина. В связи с этим автосообщение с селами Генгирка, Приозерное, Счасливцево и Стрелково приостановлено. В этих населенных пунктах проживают 3 тысячи 879 человек.

В данное время вода не прибывает, но в зоне подтопления оказалось большое количество баз отдыха, а села Геническая Горка, Приозерное и частично село Счасливцево остались без электроснабжения.

Учитывая данную ситуацию, 26 января в 01.20 Генический районный отдел Управления МЧС совместно с районными службами ГАИ и Автодора перекрыли движение автотранспорта на затопленном участке. С баз отдыха и детских оздоровительных лагерей, которые пострадали в результате разлива воды, спасатели эвакуировали 45 человек. Также с территории, которая оказалась в зоне перелива, эвакуированы три автомобиля. Кроме того, спасатели доставили трех больных в районную больницу, а также одну беременную женщину в роддом. Теперь подразделения МЧС обеспечивают доставку хлеба и хлебобулочных изделий в пострадавшие населенные пункты.

В целом к дежурству от Генического райотдела УМЧС привлечены 14 человек. Личный состав райотдела переведен на усиленный вариант несения службы. Спасатели вместе с районной службой ГАИ осуществляют круглосуточное дежурство в месте, где море вышло из берегов со стороны г. Геническ.