Попов: в Киеве нужна муниципальная милиция
23:21, 26 января 2012Общество
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Есть много "местных вопросов"
Столица должна иметь право на создание собственных правоохранительных подразделений, заявил в эфире «Радио-Эра» председатель КГГА Александр ПОПОВ, сообщает сайт радиокомпании.
«Я считаю, что Киев должен иметь муниципальную милицию, потому что многие вопросы, например, парковка авто в неустановленных местах – это наш вопрос, местный. Общественный порядок, и здесь много моментов, которые мы можем взять на себя, как функцию», - сказал А.ПОПОВ.
Председатель КГГА считает, что таким образом Киев приблизится к цивилизованным стандартам охраны порядка.
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