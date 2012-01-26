Попов: в Киеве нужна муниципальная милиция

Столица должна иметь право на создание собственных правоохранительных подразделений, заявил в эфире «Радио-Эра» председатель КГГА Александр ПОПОВ, сообщает сайт радиокомпании.

«Я считаю, что Киев должен иметь муниципальную милицию, потому что многие вопросы, например, парковка авто в неустановленных местах – это наш вопрос, местный. Общественный порядок, и здесь много моментов, которые мы можем взять на себя, как функцию», - сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА считает, что таким образом Киев приблизится к цивилизованным стандартам охраны порядка.