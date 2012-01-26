В Винницкой области - вооруженное ограбление банка

В Литине Винницкой области неизвестный в маске совершил вооруженное ограбление отделения одного из банков.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД в Винницкой области Анна ОЛИЙНЫК, сигнал о разбойном нападении из отделения одного из банков поступил в милицию около 15:35, 25 января 2012 года.

По ее словам, «следственно-оперативная группа, которая была неподалеку, прибыла по вызову уже через 3 минуты». Сотрудники милиции выяснили, что неизвестный, который был в маске, вошел в отделение банка, он угрожал предметом, похожим на пистолет, и приказал отдать деньги из кассы банка.

На момент совершения преступления посетителей в отделении банка не было, и во время разбойного нападения никто не пострадал.

А.ОЛИЙНЫК также сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч. 3 Уголовного кодекса (разбой с проникновением).

На место происшествия выезжал начальник УМВД Украины в Винницкой области Валерий НОНИК. Расследование находится на его личном контроле.

Теперь сотрудники милиции проводят усиленные следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего разбойное нападение.

Ведется следствие.