ЕБРР: украинская экономика одна из самых уязвимых при кризисе

Украинская экономика - одна из самых уязвимых при кризисе в еврозоне. Об этом сообщил в интервью "Голосу Америки" эксперт Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александр ПИВОВАРСКИЙ.

"Украина - одна из наиболее уязвимых экономик СНГ относительно кризиса в еврозоне. И среди стран за пределами ЕС Украина одна из наиболее уязвимых экономик», - отметил он.

Однако, по его мнению, экономическая ситуация в Украине "в несколько лучшем состоянии" сегодня, чем в 2008 году. По словам эксперта, сейчас нет такого перегрева экономики, который имел значительные негативные последствия, также финансовая система более стабильна.

С другой стороны, по мнению А.ПИВОВАРСКОГО, Украина все еще имеет значительный потенциал нестабильности, поскольку большинство ее экспорта - только сталь и продукция химической промышленности, в ее экономике присутствует значительный уровень долларизации, Украина в плане экспорта сильно зависима от нескольких регионов, ее государственный долг значительно вырос по сравнению с 2007-2008 годами.

В то же время, по словам А.ПИВОВАРСКОГО, правительство осуществило "несколько хороших шагов", в частности пенсионную реформу, реформы налогового и бюджетного кодексов. Однако, как отмечает эксперт, для инвесторов очень важна ситуация с инвестиционным климатом, который остается очень сложной.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР на днях ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 3,5% до 2,5% (в предыдущем прогнозе ожидаемый показатель был ухудшен с 4,5% до 3,5%). «Украина..., скорее всего, ощутит значительное влияние кризиса в еврозоне. Последние данные промышленного производства уже свидетельствуют о спаде», - говорится в сообщении банка.

По предварительным данным правительства, рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).