Верховная Рада делает всё, чтобы не допустить антисемитизма

Украинский парламент делает все для предотвращения преступлений на почве национальной, расовой, религиозной или других форм нетерпимости и ненависти.

Об этом говорится в письме председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к участникам международной конференции «Никогда больше: чествование памяти жертв Холокоста, предотвращение преступлений против человечества. Выскажись против нетерпимости, расизма, экстремизма, негативизма, антисемитизма», которая будет проходить в Москве 25-27 января, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Верховная Рада Украины делает свой вклад в формирование политики государства, направленного искоренение проявлений всех форм нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма», - заверил В.ЛИТВИН.

По словам спикера, в центре постоянного внимания - совершенствование соответствующих правовых норм. По словам В.ЛИТВИНА, также значительная работа проводится с молодежью. Примером таких усилий, добавил он, является деятельность финансированных государством образовательных заведений - около 3-х тысяч школ и 2-х тысяч дошкольных учебных заведений, в которых учебный процесс осуществляется на языках национальных меньшинств.

В.ЛИТВИН отметил, что исключительное значение для украинского общества имеет осознание Холокоста.

Он выразил надежду, что мемориальный музей, который будет создан в Бабьем Яру в Киеве, станет опытно-просветительским институтом и партнером таких международных центров как национальный музей «Яд Вашем» в Иерусалиме, мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, Центр документации и архивов Мемориала «Шоа» в Париже.