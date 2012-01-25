Завкафедрой университета Прикарпатья поймали на взятке

Прокуратура Ивано-Франковска 24 января возбудила уголовное дело в отношении заведующего кафедрой и преподавателя Института туризма национального университета Прикарпатья им. Стефаника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, заведующий кафедры требовал и получил через одного из преподавателей, выступавшего посредником, взятку в размере 3 тыс. 850 грн.

Данные средства заведующий кафедры требовал у студентов одной из групп Института туризма как необходимое условие для успешной сдачи экзамена по его предмету.

На данный момент по делу проводится досудебное следствие.