Завкафедрой университета Прикарпатья поймали на взятке
16:32, 25 января 2012Общество
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Почти 4 тысячи за экзамен
Прокуратура Ивано-Франковска 24 января возбудила уголовное дело в отношении заведующего кафедрой и преподавателя Института туризма национального университета Прикарпатья им. Стефаника.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, заведующий кафедры требовал и получил через одного из преподавателей, выступавшего посредником, взятку в размере 3 тыс. 850 грн.
Данные средства заведующий кафедры требовал у студентов одной из групп Института туризма как необходимое условие для успешной сдачи экзамена по его предмету.
На данный момент по делу проводится досудебное следствие.
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