На шахте имени Засядько - новая смерть

Сегодня в Донецке на шахте им. Засядько погиб горномонтажник подземный участка «Конвейерный транспорт - 1», 1966 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Виктора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО.

По его словам, трагедия произошла сегодня в 10:20: в I смену начальник участка выдал наряд горномонтажнику подземному на подклепку стыков ленточного конвейера 2ЛТП-1000 по людскому ходку №16.

«При зачистке конвейера от горной массы по непонятным пока причинам горняка затянуло под натяжную головку конвейера. От полученных травм – открытая черепно-мозговая травма, перелом основания свода черепа, перелом левого плеча – шахтер скончался на месте», – сообщил В.БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ.

В сообщении также отмечено, что на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.

Как сообщал УНИАН, два дня назад, 22 января, на шахте им. Засядько погиб горняк – машинист электровоза подземный участка «Подземный транспорт» 1968 года рождения. По словам В.БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, во время выполнения маневровых работ, машинист электровоза подземный, стоя в кабине электровоза 2АМ-8Д, ударился головой о став газоотсоса. При этом горняк получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейного отдела позвоночника, открытый перелом правой кисти и скальпированную рану кисти, что стало причиной смерти подземного машиниста.