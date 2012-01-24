Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, днем на юге Одесской области и в Крыму мокрый снег и дождь, лишь в восточных областях без осадков.

На дорогах гололедица. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части утром и днем порывы 15-20 м/с, местами 25-28 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза, в восточной части и в Сумской области ночью 12-17° мороза, местами 20-22°, днем 10-15° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму на протяжении суток около 0°, на Южном побережье Крыма 3-7° тепла.

В Киевской области в среду ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза. В Киеве температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

25-27 января на акватории Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление скорости ветра 25-30 м/с, высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм, обледенение судов, парение моря, ухудшение видимости 50-500 м, осложнение ледовой обстановки, сгонно-нагонные изменения уровней воды на побережье.

28-31 января сохранится холодная погода с температурой ночью 17-23° мороза, днем 11-16°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 23-29° мороза, днем 17-23°; ветер ослабнет.