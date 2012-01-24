Сегодня на Землю обрушится сильная магнитная буря
Мощная вспышка на Солнце
Сильная магнитная буря обрушится сегодня вечером на Землю, предупредили американские ученые.
Научные спутники NASA зарегистрировали мощную вспышку на Солнце, сопровождавшуюся 22 января выбросом коронарной массы. Поток протонов, электронов и тяжелых элементов, достигнет Земли сегодня в 16:00 по Киеву. Степень предполагаемой геомагнитной бури на нашей планете оценивается в пределах «умеренной или сильной».
С таким предупреждением выступил Центр прогноза космической погоды, подразделение Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Наблюдение за Солнцем и последствиями проявления активности светила ведут Обсерватория солнечной динамики (ОСД), космическая обсерватория СОХО и Обсерватория солнечно-земных связей (СТЕРЕО). Все они являются научными инструментами NASA.
«Практически нет сомнений в том, что поток движется в направлении Земли. Согласно предварительному изучению данных СОХО и СТЕРЕО, плазма нанесет сильный удар по магнитному полю в районе Северного полюса Земли 24-25 января», – указывается в предупреждении центра.
Коронарные выбросы плазмы на Солнце могут привести к нарушениям работы приборов спутников, наземных средств связи и вызвать магнитные бури, но непосредственной опасности для человека не представляют.