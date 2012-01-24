В Москве исчез известный актер

В Москве исчез народный артист России Александр ПОРОХОВЩИКОВ.

Как сообщает ICTV, об исчезновении актера заявила его жена Ирина ПОРОХОВЩИКОВА.

Знакомые и близкие семьи также ничего не знают о местонахождении актера.

И.ПОРОХОВЩИКОВА отметила, что состояние здоровья мужа в последнее время вызывало у нее серьезные опасения из-за перенесенного им недавно инсульта.

А.ПОРОХОВЩИКОВ родился в 1939 году.