На братской могиле бойцов УНР установили каменную плиту

Сегодня представители областных организаций оппозиционных партий «Наша Украина», Украинской народной партии, УРП «Собор» и Конгресса украинских националистов установили в парке на Жовтневой (бывшей Соборной площади) каменную плиту на братской могиле бойцов Украинской Народной Республики, погибших в 1918-1920 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, священник Украинской православной церкви Киевского патриархата отслужил панихиду по погибшим бойцами УНР

По словам руководителя областной организации Украинской народной партии Анатолия СОКОРИНСКОГО, раньше представители оппозиционных партий трижды устанавливали на этом месте деревянный крест, но неизвестные вандалы его уничтожали.

Представители оппозиции также провели митинг, на котором приняли обращение к руководителям УНП, «Нашей Украине», «Собору» и КУН ускорить процесс объединения в одну политическую партию.

«Только так можно победить на предстоящих парламентских выборах», - подчеркивается в резолюции.

По данным организаторов, в акции приняли участие около 300 человек. По данным милиции, около 100.