В Одесской области обесточены 49 населенных пунктов

В ночь с 21 на 22 января из-за неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 58 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности в Одесской области остаются обесточенными 49 населенных пунктов, в Кировоградской – 5 и в Черкасской – 4.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.