В Одесской области обесточены 49 населенных пунктов
11:48, 22 января 2012Общество
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Снег, мокрый снег, порывы ветра
В ночь с 21 на 22 января из-за неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 58 населенных пунктов в трех областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности в Одесской области остаются обесточенными 49 населенных пунктов, в Кировоградской – 5 и в Черкасской – 4.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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