Низкая инфляция - заслуга не правительства, а крестьян

Низкая инфляция в 2011 году является заслугой не правительства, а аграриев, которые вырастили рекордный урожай. Такое мнение высказал в своей статье для «Зеркала недели. Украина» (№2) председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

«Главная заслуга в относительно низких показателях инфляции в Украине в 2011 году принадлежит не правительству и чиновникам, а аграриям, которые упорным трудом обеспечили рекордный урожай», - заявил П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что аграрное производство сегодня - одна из ведущих экспортно-ориентированных отраслей государства, которая обеспечивает стабильность гривни, профицит платежного баланса и продовольственную безопасность страны.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%. Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Производство зерновых в Украине в весе после доработки в в 2011 году составило 56,7 млн. тонн зерна, что на 44,3% больше по сравнению с 2010 годом.