Земельная реформа - последний шанс для села

Земельная реформа - это последняя возможность получить средства для решения социальных проблем украинского села. Такое мнение высказал в своей статье для «Зеркала недели. Украина» (№2) председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

По его мнению, земельная реформа должна проводиться вместе с принятием государственной программы доступного жилья для крестьян и предусматривать возможность покупки доступного жилья после внесения первого взноса и компенсации процентов по кредитам. Реформа должна предусматривать создание новых рабочих мест для сельских жителей, механизм переквалификации работников аграрного сектора и обучение.

"Законопроект необходимо согласовывать с интересами крестьян и производителей сельскохозяйственной продукции, а не чиновников и земельных спекулянтов. Закон «О рынке земель» должен быть реальным механизмом земельной реформы, а не документом, приводящим к значительно худшим последствиям для государства, чем это было с Налоговым кодексом и законопроектами, лишавшими льгот чернобыльцев и афганцев", - отмечает П.ПОРОШЕНКО.

Он уверен, что начинать земельную реформу можно только тогда, когда Государственный кадастр земель Украины заработает в полном объеме. При этом, минимальная цена выкупа земли должна быть высокой, никак не ниже действующей нормативной оценки земель сельскохозяйственного назначения для аренды, и должна быть зафиксирована в законе. Первоочередное право на выкуп земельных паев должны иметь владельцы сопредельных паев и тот, кто работает на этой земле.

П.ПОРОШЕНКО подчеркивает, что земельная реформа должна стимулировать внедрение новых технологий, привлечение инвестиций в аграрный сектор, что позволит обеспечить продовольственную безопасность снижением цен на продукты питания, улучшить макроэкономическую ситуацию и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.