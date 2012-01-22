Севастополь перейдет на солнечную энергию

В Севастополе стартовал проект «Энергия Солнца - выбор Севастополя».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом в субботу сообщил журналистам первый заместитель председателя городской госадминистрации Сергей САВЕНКОВ.

По информации вице-губернатора, организаторы проекта планируют решение энергетических проблем за счет замещения традиционной энергетики альтернативными и возобновляемыми источниками. При этом основной упор предполагается сделать на высокий потенциал солнечного излучения. Цель проекта - содействовать распространению возобновляемой энергетики посредством реализации комплексной пилотной инициативы в Севастополе.

Как добавил С.САВЕНКОВ, основными компонентами проекта являются разработка, согласование и принятие городской программы стимулирования возобновляемых и альтернативных источников.

Проект осуществляется при поддержке Фонда Восточная Европа (ФВЕ) в сотрудничестве с Севастопольской городской государственной администрацией, Агентством регионального развития и привлечения инвестиций «Фонд «Севастополь», Координатором проектов ОБСЕ в Украине, Посольством Финляндии в Украине, Агентством по международному развитию США, Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).

Вместе с тем, по словам С.САВЕНКОВА, данный проект – лишь часть развернутой властями города работы по поиску альтернативных источников энергоснабжения, которые должны быть задействованы уже в течение года.

«Стремительно растущие цены на энергоносители, а также фактическая монотопливность центральной системы теплоснабжения несут угрозу энергетической безопасности региона», - сказал чиновник. По его мнению, избежать чрезвычайных ситуаций возможно за счет внедрения энергосберегающих технологий и за счет замещения природного газа другими энергоносителями. При этом, добавил он, «основной упор предполагается сделать на высокий потенциал солнечного излучения».