В ДТП в Беларуси пострадал украинец
18:29, 21 января 2012Общество
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На автотрассе Брест – Минск
20 января на автодороге Брест – Минск (Брестская область Беларуси) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинского автомобиля, в котором находились трое граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Бресте.
По данным Генконсульства, в результате ДТП один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, двое украинцев вернулись на Родину.
Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Бресте.
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