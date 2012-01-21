В ДТП в Беларуси пострадал украинец

20 января на автодороге Брест – Минск (Брестская область Беларуси) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинского автомобиля, в котором находились трое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Бресте.

По данным Генконсульства, в результате ДТП один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован, двое украинцев вернулись на Родину.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Бресте.